Премьер-лига. 11-й тур. Матч «Уфы» и «Рубина» закончился нулевой ничьей

Автор: Поршнев Тимофей 0

Ufa Rubin

11-й тур в самом разгаре, и на сей раз «Уфа» приняла «Рубин». В не самом ярком поединке итоговый счет 0:0.

Премьер-лига. 11-й тур
УФА — РУБИН — 0:0
Уфа. 20 октября.
Стадион: «Нефтяник». 7865 зрителей.
Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).
«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Табидзе, Карп, Салатич, Тилль, Игбун, Сысуев (Кротов, 73).
«Рубин»: Коновалов, Устинов, Уремович, Навас, Гранат, Кудряшов, Могилевец (Камболов, 82), Подберезкин, Байрамян (Сорокин, 90), Азмун, Полоз (Бухаров, 90).
Предупреждения: Байрамян (38), Тилль (68), Устинов (71), Салатич (75).

11 (7) удары (в створ) 4 (1)
14 фолы 15
12 угловые 7
1 офсайды 1
57 % владения мячом 43

Пожалуй, этот матч готов претендовать на звание скучнейшей игры 11-го тура РПЛ. Самый опасный момент игры произошел только в конце второго тайма, когда Игбун обошел двух соперников, ворвался в штрафную, но угол был слишком острым — Коновалов справился с ударом! В итоге одна замена у «Уфы», скучный матч и нулевая ничья. 

Фото: твиттер «Рубина»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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