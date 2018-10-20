Премьер-лига. 11-й тур. Матч «Уфы» и «Рубина» закончился нулевой ничьей

11-й тур в самом разгаре, и на сей раз «Уфа» приняла «Рубин». В не самом ярком поединке итоговый счет 0:0.

Премьер-лига. 11-й тур

УФА — РУБИН — 0:0

Уфа. 20 октября.

Стадион: «Нефтяник». 7865 зрителей.

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Табидзе, Карп, Салатич, Тилль, Игбун, Сысуев (Кротов, 73).

«Рубин»: Коновалов, Устинов, Уремович, Навас, Гранат, Кудряшов, Могилевец (Камболов, 82), Подберезкин, Байрамян (Сорокин, 90), Азмун, Полоз (Бухаров, 90).

Предупреждения: Байрамян (38), Тилль (68), Устинов (71), Салатич (75).

11 (7) удары (в створ) 4 (1)

14 фолы 15

12 угловые 7

1 офсайды 1

57 % владения мячом 43

Пожалуй, этот матч готов претендовать на звание скучнейшей игры 11-го тура РПЛ. Самый опасный момент игры произошел только в конце второго тайма, когда Игбун обошел двух соперников, ворвался в штрафную, но угол был слишком острым — Коновалов справился с ударом! В итоге одна замена у «Уфы», скучный матч и нулевая ничья.

Фото: твиттер «Рубина»

Источник: Еженедельник «Футбол»