Джорджиньо Вейналдум: «С «Фулхэмом» будет сложнее, чем с «Баварией»

Автор: Владимир Шевелев 0

Ливерпуль - Спартак

Хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум поделился ожиданиями от матча 31-го тура АПЛ. Завтра мерсисайдцы играют с «Фулхэмом».

По мнению Вейналдума, «Ливерпуль» ждёт более сложное испытание, чем ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:1).

«С «Фулхэмом» будет даже сложнее, чем с «Баварией». Соперник находится в тяжелой ситуации, они ведут борьбу за выживание. С такими оппонентами всегда сложно играть. «Фулхэм» постарается доставить нам проблемы», — сказал Вейналдум.

«Ливерпуль», набрав 73 очка, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на один балл. «Фулхэм» располагается на 19-м, предпоследнем месте в турнирной таблице с 17 очками.

Фото: Global Look Press

Источник:  RTE

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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