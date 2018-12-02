Объявлены номинанты на премию «Звездный провал года» в серии А

Автор: Поршнев Тимофей 0

В Италии объявили номинантов на премию «Звездный провал года» в серии А. В список попали несколько известных игроков.

Среди номинантов два нападающих, которых «Милан» купил и быстро отправил в Испанию: Никола Калинич и Андре Силва.

Пришедший в серию А из французской «Ниццы» защитник Энрике Далберт летом 2017 года обошелся «Интеру» в 21 миллион евро, плюс бонусы и процент от будущей продажи, но на сегодняшний день он провел за миланский клуб всего 19 матчей.

Также в список номинантов попали Патрик Шик («Рома»), Грегори Дефрель(«Сампдория»), Марко Пьяца («Фиорентина»), Данило «Удинезе», Пабло Арментера («Беневенто») и Аристотель Ромеро («Кротоне»).

Приз Bidone d’Oro вручается игроку, который выступил намного хуже первоначальных ожиданий.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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