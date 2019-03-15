Крис Смоллинг о матчах с «Барсой»: «Мы можем создать проблемы любому сопернику»

Автор: Владимир Шевелев 0

Лига чемпионов. 2 тур. ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» — 1:4. Москва. «ВЭБ Арена». 27 сентября 2017 г.

В четвертьфинале ЛЧ «Манчестер Юнайтед» встретится с «Барселоной». Защитник «красных дьяволов» Крис Смоллинг поделился ожиданиями от матчей против каталонцев.

«За последние пять-шесть недель мы поняли, что можем играть с любым соперником и создавать ему проблемы.

С любым из тех, против кого играли: «Челси» ли это, «Тоттенхэм» или «ПСЖ», все команды», – сказал Смоллинг.

Первая встреча пройдет в Манчестере 9 апреля, ответная — через неделю в Барселоне.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт УЕФА

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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