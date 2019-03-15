Крис Смоллинг о матчах с «Барсой»: «Мы можем создать проблемы любому сопернику»

В четвертьфинале ЛЧ «Манчестер Юнайтед» встретится с «Барселоной». Защитник «красных дьяволов» Крис Смоллинг поделился ожиданиями от матчей против каталонцев.
«За последние пять-шесть недель мы поняли, что можем играть с любым соперником и создавать ему проблемы.
С любым из тех, против кого играли: «Челси» ли это, «Тоттенхэм» или «ПСЖ», все команды», – сказал Смоллинг.
Первая встреча пройдет в Манчестере 9 апреля, ответная — через неделю в Барселоне.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт УЕФА