Крис Смоллинг о матчах с «Барсой»: «Мы можем создать проблемы любому сопернику»

В четвертьфинале ЛЧ «Манчестер Юнайтед» встретится с «Барселоной». Защитник «красных дьяволов» Крис Смоллинг поделился ожиданиями от матчей против каталонцев.

«За последние пять-шесть недель мы поняли, что можем играть с любым соперником и создавать ему проблемы.

С любым из тех, против кого играли: «Челси» ли это, «Тоттенхэм» или «ПСЖ», все команды», – сказал Смоллинг.

Первая встреча пройдет в Манчестере 9 апреля, ответная — через неделю в Барселоне.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт УЕФА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»