Пабло Мачин уволен из «Севильи»

«Севилья» лишилась главного тренера. Клуб отправил в отставку Пабло Мачина.
Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона стал Хоакин Капаррос, в последнее время занимавший пост спортивного директора.
Вчера «Севилья» проиграла пражской «Славии» и вылетела из Лиги Европы, в чемпионате команда идет на шестом месте после лидерства в первых турах. Мачин работал в «Севилье» с лета 2018 года.
Капаррос исполнял обязанности главного в начале 2018 года, а также тренировал андалусцев в период с 2000 по 2005 год.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Севильи»