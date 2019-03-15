Пабло Мачин уволен из «Севильи»

«Севилья» лишилась главного тренера. Клуб отправил в отставку Пабло Мачина.

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона стал Хоакин Капаррос, в последнее время занимавший пост спортивного директора.

Вчера «Севилья» проиграла пражской «Славии» и вылетела из Лиги Европы, в чемпионате команда идет на шестом месте после лидерства в первых турах. Мачин работал в «Севилье» с лета 2018 года.

Капаррос исполнял обязанности главного в начале 2018 года, а также тренировал андалусцев в период с 2000 по 2005 год.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Севильи»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»