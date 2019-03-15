Первые четвертьфиналы «МанСити» и «Челси» перенесены из Англии

УЕФА автоматически перенес матчи «Манчестер Юнайтед» с «Барселоной» в ЛЧ, обменяв их местами. Та же ситуация случилась с матчами «Арсенала» с «Наполи» в 1/4 финала Лиги Европы.

Согласно жеребьевке, «Барселона» должна была проводить первый матч дома, а ответный должен был пройти в Манчестере.

Однако из-за того, что календарь «Манчестер Сити» совпал с жеребьевкой «МЮ» по датам, игры «Юнайтед» перенесли, поскольку «Сити» был выше в таблице по итогам прошлого сезона.

В связи с этим первая игра пары «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится в Англии, а ответная – на «Камп Ноу». Соответственно, матчи «Ман Сити» с «Тоттенхэмом» остаются неизменными: первая – в Лондоне, ответная – в Манчестере.

В Лиге Европы схожая ситуация. «Наполи» должен был проводить первый матч дома, а ответный – в Лондоне.

Но матч «Челси» совпал с жеребьевкой «Арсенала» по датам, игры «канониров» перенесли, поскольку «синие» были выше в таблице по итогам прошлого сезона.

По итогам, первая игра пары «Арсенал» – «Наполи» состоится в Англии, а ответная – на «Сан-Паоло». Соответственно, матчи «Челси» со «Славией» остаются неизменными: первый пройдет в Праге, ответный – в Лондоне.

Фото: Global Look Press

Источник: uefa.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»