Прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка Лиги Европы. Команды узнали соперников по четвертьфиналам и турнирную сетку на полуфиналы.
1/4 финала
Наполи Италия – Арсенал Англия
Вильярреал Испания – Валенсия Испания
Бенфика Португалия – Айнтрахт Германия
Славия Чехия – Челси Англия
1/2 финала
Наполи / Арсенал – Вильярреал / Валенсия
Бенфика / Айнтрахт – Славия / Челси
Первые встречи четвертьфиналов запланированы на 11 апреля, ответные — на 18 апреля. Полуфинальные поединки пройдут 2 и 9 мая.
Финал состоится 29 мая в Баку.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»