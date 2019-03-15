Прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка Лиги Европы. Команды узнали соперников по четвертьфиналам и турнирную сетку на полуфиналы.

1/4 финала

Наполи Италия – Арсенал Англия

Вильярреал Испания – Валенсия Испания

Бенфика Португалия – Айнтрахт Германия

Славия Чехия – Челси Англия

1/2 финала

Наполи / Арсенал – Вильярреал / Валенсия

Бенфика / Айнтрахт – Славия / Челси

Первые встречи четвертьфиналов запланированы на 11 апреля, ответные — на 18 апреля. Полуфинальные поединки пройдут 2 и 9 мая.

Финал состоится 29 мая в Баку.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»