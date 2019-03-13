Лорис Кариус без зарплаты в «Бешикташе» уже четыре месяца

Голкипер Лорис Кариус выступает за «Бешикташ» на правах аренды. Стало известно, что немецкий вратарь не получает заработную плату уже на протяжении четырех месяцев.

Как сообщает источник, 25-летний игрок готовится судиться с турецким клубом по поводу невыплаты денег. Немецкий футболист еще в феврале подал жалобу в ФИФА на «Бешикташ», заявив, что не получает зарплату уже четыре месяца. Турецкий клуб задолжал Кариусу уже более € 1 млн.

Отмечается, что вратарь потребовал от «Бешикташа» погасить долг в ближайшие 10 дней, однако данное требование не было выполнено, и теперь Кариус хочет, чтобы в этот вопрос вмешалась ФИФА.

Также не ладится и карьера вратаря в Турции: вчера тренер команды Шенол Гюнеш выступил с критикой основного голкипера.

Лорис Кариус арендован «Бешикташем» из «Ливерпуля» на два сезона. В текущем чемпионате Турции немецкий кипер сыграл в 21 матче, отыграв на «ноль» в четырех из них.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»