Форвард «Краснодара» Игнатьев: «Игроки не вещи, которыми можно просто распоряжаться»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев отреагировал на слова главного тренера команды Мурада Мусаева. Между сторонами сложилось непонимание по поводу нового контракта.

Напомним, Иван Игнатьев был отправлен во вторую команду и сейчас выступает в ФНЛ.

«Безусловно, «Краснодар» вложил в нас душу, но мы тоже полностью отдавались на тренировках, прошли не самый легкий путь. То, что мы приехали из каких-то маленьких городков, не значит, что мы не имеем каких-то своих прав. С нами нельзя поступать как со своими подчиненными. Мы должны высказывать свои мнения, ведь мы не вещи, которыми можно просто распоряжаться.

Тут получается двоякая ситуация: то, что они нас вырастили и вложили в нас душу, никто не отрицает. Мы все за это благодарны! Мы тоже отдавали свою душу в каждой тренировке, в каждой игре. Было много непонятных ситуаций, но на поле мы отдавали себя полностью.

Информация про 10 млн и машину в подарок от агентов – это наглая ложь и ересь, ничего не было. Официально моими делами сейчас никто не занимается, а с ProSport Management я разорвал контракт около месяца назад. Ведет ли мои дела Агузаров? Это все на уровне слухов, тут я комментировать не готов», — сказал Игнатьев.

В текущем сезоне 20-летний форвард провел за «Краснодар» 12 игр в РПЛ, забил четыре мяча и дважды ассистировал партнерам. В шесть матчах за «Краснодар-2» в ФНЛ Игнатьев отметился одним забитым голом.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»