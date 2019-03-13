Самюэль Жиго приступил к тренировкам в общей группе «Спартака»

«Спартак» продолжает подготовку к ближайшему матчу. В 20-м туре РПЛ красно-белые принимают «Зенит».

Сегодня в общей группе с ограничениями тренировался защитник «Спартака» Самюэль Жиго.

Француз не играет с сентября из-за травмы колена. Он перенес операцию на передней крестообразной связке.

В текущем сезоне Самюэль Жиго успел провести 6 игр в РПЛ, отметившись забитым мячом и голевой передачей.

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 17 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Спартака»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»