Юрген Клопп – Невиллу: «Если тренируешь «Ливерпуль», сразу появляются эксперты из «МЮ»

Автор: Владимир Шевелев 0

Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на высказывания Гари Невилла. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» ныне популярный эксперт.

Гари Невилл предположил, что вылет от «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов поможет мерсисайдцам в борьбе за чемпионство в АПЛ.

«Я не знаю, приходится ли еще хоть одному тренеру отвечать на этот вопрос. Подобное происходит, только если ты тренер «Ливерпуля», а эксперт из «Манчестер Юнайтед». Эксперты постоянно о чем-то говорят. Это не значит, что в их словах есть смысл. В этом проблема.

Легко сидеть в офисе или в студии и так рассуждать о вещах. Мы не планируем весь сезон наперед и не думаем, что лучший способ преуспеть – это пораньше вылететь из кубковых турниров.

Когда это происходит, на тебя сразу налетают как сумасшедшие. Конец сезона уже близок, и можно ли сейчас взять и вылететь из Лиги чемпионов без борьбы? Это реально сумасшествие. Я не злюсь. Просто дико то, что мне постоянно приходится сталкиваться с подобными мнениями», – заявил Клопп.

Ответный матч «Бавария» — «Ливерпуль» пройдет сегодня в 23:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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