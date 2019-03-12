Зинедин Зидан согласился вернуться в «Реал», добившись от президента полной поддержки

Автор: Владимир Шевелев 0

Вчера Зинедин Зидан вернулся в мадридский «Реал» и занял пост главного тренера. Стали известны условия, на которых возвращение французского специалиста стало возможным.

Француз поставил президенту мадридского клуба ряд условий, при которых он был готов возглавить команду.

Во-первых, Зидан потребовал летом совершить три топовых трансфера на уровне Криштиану Роналду, Кака и Карима Бензема, а также несколько трансферов помельче, чтобы укрепить скамейку.

Кроме того, специалист настоял, чтобы Перес поддерживал все его решения (чтобы избежать ситуаций, как с Кепой в «Челси»), и ни одно из решений относительно первой команды не было принято без одобрения со стороны самого Зидана.

Также француз потребовал повышения зарплаты до уровня лучших тренеров в мире – в качестве примеров приводятся Пеп Гвардиола и Диего Симеоне. Ранее Зидан не входил в десятку самых высокооплачиваемых тренеров мира.

Фото: Global Look Press

Источник: As

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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