Луиш Нету: «Хочу попрощаться с фанатами, подняв кубок чемпиона России над головой»

Como foi tornado público assinei contrato para as próximas três épocas com o Sporting Clube de Portugal. A seu tempo falarei deste novo objectivo na minha carreira. Por agora quero deixar uma palavra de agradecimento aos adeptos pela forma leal e carinhosa que me trataram no Zenit nos últimos quase 7 anos. Aqui cresci, fiz-me homem e realizei sonhos tão bonitos como a conquista do Campeonato ou da Taça da Rússia. O meu muito Obrigado. Prometo-vos a mesma entrega e profissionalismo que sempre tive desde o primeiro dia que aqui cheguei,e espero despedir-me de todos vocês com um novo título de campeão russo. Darei e farei de tudo para o alcançar. Depois e só depois pensarei em Lisboa. As it went public I've signed a contract for the next three seasons with Sporting Clube de Portugal. At the right time, I will speak of this new chapter in my career. For now I just want to leave some words of gratitude to the fans, for the loyal and affectionate way I have been treated in Zenit for the last 7 years. Here I grew up, I became a man and I accomplished beautiful dreams such as the conquer of the Championship or the Russian Cup. Thank you for all! I promise you the same dedication and professionalism that I have always shown since the first day here, and I hope to give you farewell with a new tittle of Russian champion. I will do my best to achieve it. Then and only then, I will think about Lisbon. Сегодня официально будет объявлено, что я подписал контракт на три года с «Спортинг» Лиссабон. В более подходящее время я расскажу вам об этой новой главе в моей карьере. Сейчас, я хочу выразить слова благодарности болельщикам за их лояльность по отношению ко мне и поддержку на протяжение последних 7 лет в Зените. Здесь я вырос, стал настоящим мужчиной, и реализовал прекрасные мечты по завоеванию титула Чемпиона России и обладателя Кубка России. Спасибо вам за все!!! Я обещаю вам, что буду проявлять такой же профессионализм и самоотдачу, как я это делал с первого дня здесь. И надеюсь, что смогу с вами попрощаться подняв над головой кубок чемпиона России. Я сделаю всё, чтобы это произошло, и только тогда начну думать о Лиссабоне. Давай Зенит ! Луиш