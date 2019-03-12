Радамель Фалькао: «По окончании карьеры хочу стать бейсболистом, как Майкл Джордан»

Автор: Владимир Шевелев 0

Форвард «Монако» Радамель Фалькао обожает не только футбол. Колумбиец рассказал о своей любви к бейсболу.

«Я люблю бейсбол. В детстве, в Венесуэле, где я рос, я постоянно практиковался в бейсболе на неплохом уровне.

Часто говорю об этом с женой: считаю, что когда закончу карьеру футболиста, начну карьеру бейсболиста. Как Джордан.

Пусть он и был баскетболистом и не смог сыграть в топ-лигах, на высочайшем уровне. Хочу стать первым, кто в этом преуспеет», – сказал Фалькао.

Фото: Global Look Press

Источник:  France Football

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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