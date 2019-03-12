Главный тренер «Бешикташа»: «Кариус не чувствует себя частью команды»

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш раскритиковал голкипера Лориса Кариуса после матча с «Коньяспором» (3:2). Напомним, немецкий вратарь арендован у «Ливерпуля».

«Он ошибся при пропущенных голах. Он стагнирует, что-то не так с его зарядом, его настроем, его мотивацией на игру. Это происходит с самого начала.

Он не чувствует себя частью команды. Мы ничего не можем с этим поделать, и, конечно, частично в этом есть и моя вина. Что-то пошло не так. К тому же, ему не везет.

Он талантливый вратарь, но у нас есть проблема, его игра не срабатывает. Скажу честно: если бы Толга Зенгин был в моем распоряжении, играл бы он», – сказал Гюнеш.

Лорис Кариус провел 21 матч в чемпионате Турции, не пропустив всего в 4 играх. В среднем он пропускает 1,33 гола за матч. «Бешикташ» занимает тертье место в чемпионате Турции, на 13 очков отставая от лидирующего «Истанбула».

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»