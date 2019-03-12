Перед матчем «Динамо» – «Спартак» у фанатов были изъяты 22 ножа и 32 бойцовские капы

Александр Мейтин — директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками. Он объяснил усиленный досмотр перед матчем «Динамо» – «Спартак» (0:1).

«На матче «Динамо» – «Спартак» было 14 674 человек, из них 3 150 гостей. Все понимали, что на матче повышенной степени риска будет тщательный досмотр. Поскольку на улице зима, просили болельщиков приходить раньше. Примерно в 17:30 перед матчем активными болельщиками «Спартака» в красных майках был осуществлен массовый проход. По разным данным их было от 100 до 500 человек.

В ходе движения была использована вся пиротехника, которая в итоге не попала на стадион. Потом эта большая группа скопилась перед ареной. У нас входные группы не резиновые. Было четыре досмотровых прохода. Так как арена построена задолго до ЧМ, пространство ограничено.

Осмотр проводила опытная компания. Она работала на чемпионате мира, обслуживала почти все игры турнира. В результате осмотра мы изъяли 22 ножа (15 – у болельщиков «Спартака», и 7 – у фанатов «Динамо»). Также 32 бойцовские капы (24 – у спартаковцев). Один перцовый баллончик у болельщика «Спартака».

67 бутылок спиртного в стеклянной таре (19 у гостей). Также были изъяты 14 шарфов с оскорбительными и провокационными надписями. Все у спартаковцев. У болельщиков «Динамо» был изъят 91 сигнальный жилет. Очевидно, готовилась какая-то несанкционированная акция», – сказал Мейтин.

Напомним, игра прошла на «Арена Химки» из-за плохого состояния поля на реконструированном стадионе «Динамо».

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»