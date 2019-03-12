Сердар Азмун повторил рекорд «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун достиг любопытной отметки. Он повторил клубный рекорд петербургской команды.

По итогам домашней игры «сине-бело-голубых» с «Уфой» (2:1) в рамках 19-го тура РПЛ у форварда стало пять голов в пяти матчах за «Зенит». Иранский футболист повторил клубный рекорд по «скорострельности». Сообщается, что в 1960 году это достижение установил Анатолий Курчавенков, которое затем повторил в 2016 году полузащитник Жулиано. Они также в пяти стартовых встречах забили пять мячей.

Напомним, Азмун в нынешнем сезоне РПЛ за петербургскую команду провел два матча и забил два мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: История «Зенита»