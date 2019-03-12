Набиль Фекир: «Лион» сделает все, чтобы остановить Лионеля Месси»

Нападающий «Лиона» Набиль Фекир поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча, прошедшая в Лионе, закончилась со счетом 0:0.

«Для меня Месси является лучшим игроком в мире, так как находится на вершине уже 10 лет и каждый год играет решающую роль в команде. Он выигрывает трофеи для «Барселоны», мы сделаем все, чтобы его остановить. «Барселона» – одна из лучших команд Европы, играть против таких клубов всегда интересно.

Это нормально, что болельщики многого ждут от меня в этой встрече. Мы знаем, что это будет сложная игра, но сделаем все, что в наших силах», — сказал 25-летний игрок.

Фекир выступает за «Лион» с 2013 года. Нападающий провел 116 игр за клуб и забил 45 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca