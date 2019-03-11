«Тоттенхэм» интересуется игроком «Фиорентины»

«Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к игроку «Фиорентины» Федерико Кьезе. 21-летний Кьеза является воспитанником клуба.

Маурисио Почеттино, главный тренер английского клуба, считает игрока приоритетной трансферной целью летом. «Тоттенхэм» готов заплатить за Кьезу € 78,4 млн.

В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах итальянского чемпионата, в которых забил пять мячей, а также отметился тремя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются «Милан», «Реал», «Ювентус», «Интер», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail