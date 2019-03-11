«Барселона» продлила контракт с Жорди Альбой

Автор: Иван Трамваев 0

Жорди Альба

Защитник «Барселоны» Жорди Альба подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает официальный «твиттер» каталонского клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2024 года.

29-летний Альба является воспитанником «Барселоны», но в 2007 году он покинул клуб и перешел в «Валенсию». В 2012 году Альба вернулся в стан каталонцев. Сумма трансфера составила € 14 млн. Всего за «Барселону» он провел 284 матча во всех турнирах, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал 54 результативные передачи.

В составе «Барселоны» Альба по четыре раза выиграл чемпионат и Кубок Испании, трижды Суперкубок Испании, а также по одному разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Барселоны»

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