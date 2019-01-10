Сантьяго Солари: «Винисиус делает большие шаги вперед»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари подвел итоги встречи с «Леганесом» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. «Королевский клуб» одержал победу со счетом 3:0.

«Мы провели хороший матч. Винисиус делает большие шаги вперед. Талант важен, но не так просто развиваться в «Реале», где тебя окружают великолепные футболисты. Он демонстрирует уверенность в себе, свежесть, видно, что он рад работать с мячом.

Кейлор Навас хорошо себя показал. Он большой профессионал, я уважаю его за его прошлое, настоящее и будущее. Он остается важным игроком для нас.

Отсутствие Иско? В команде есть 24 футболиста. Моя работа заключается в том, чтобы выбирать состав, хоть это и не всегда приятно.

Я не могу сообщить вам состав на матч с «Бетисом». Команда адаптировалась к схеме 4-3-3, но мы можем сыграть и по другой системе», – сказал Солари.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Реала»

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