Катар заплатил ФИФА 880 млн долларов за право провести ЧМ-2022

ФИФА получил от Катара 880 миллионов долларов за право проведения ЧМ-2022. Об этом утверждает источник.

За 21 день до выборов стран-хозяек ЧМ-2018/2022 катарский канал Al Jazeerа (им владеет Хамад бин Халифа Аль Тани, эмир Катара) подписал с ФИФА ТВ-контракт стоимостью 400 млн долларов, сообщает The Sunday Times со ссылкой на скриншоты документов.

Al Jazeerа, как следует из скриншотов, выкупал права на показ всех соревнований под эгидой ФИФА за 150 млн долларов в период с 2015-го по 2018-й и за 150 млн с 2019-го по 2022-й, включая ЧМ в Катаре. В контракт включен бонус 100 млн долларов, если ФИФА отдаст ЧМ-2022 Катару.

Через три года, как информирует источник, Катар предложил еще один контракт стоимостью 480 млн долларов от имени компании beIN Media Group. Издание сообщило, что цифры в договоре в пять раз превышают предыдущие ТВ-контракты этого региона.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sunday Times

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»