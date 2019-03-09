Такума Нисимура: «Самое сложное для меня в России — это пробки»

Форвард ЦСКА Такума Нисимура прокомментировал игру с казанским «Рубином» (3:0). 22-летний японец стал автором первого гола.

«Во время установки и разбора теории игры тренеры много говорили, что придётся проявить небольшое терпение. Мы все понимали, что важно будет забить.

Что для меня самое сложное в России — язык, погода или взаимодействие с партнерами? Самое сложное для меня в России — это пробки.

Виктор Михайлович сказал во время занятий по теории, что двум нападающим нужно играть близко.Что касается моей игры, то буду показывать еще больше. Сейчас не могу утверждать, что показываю свой максимальный уровень игры», — сказал Нисимура после игры.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»