Дмитрий Аленичев недоволен самоотдачей футболистов «Енисея»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча, проходившая в Самаре, завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:0.

«С нашей стороны сегодня присутствовало полное безволие, и отсюда крупный счет. Меня ничего не устраивает. Как такое может устраивать? Конечно, здесь моя вина. Но будем жестко разговаривать с игроками», — сказал Аленичев в эфире «Матч Премьер».

«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на их счету 21 очко. Красноярский «Енисей» с 11-ю очками — на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России.

Фото: Global Look Press

Источник: телеканал «Матч Премьер»