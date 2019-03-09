«Арсенал» провел переговоры с Рамоном Мончи

Руководство лондонского «Арсенала» сделало предложение бывшему спортивному директору «Ромы» Рамону Мончи. Специалист рассматривает предложение лондонского клуба.

После ухода Мончи из «Ромы» руководство лондонского «Арсенала» предложило ему работу. Специалист пока не принял предложение, но взял время все обдумать.

Накануне стало известно, что Мончи покинул римский клуб. Контракт с ним был разорван вскоре после увольнения с поста главного тренера — Эусебио Ди Франческо. Мончи хорошо знаком с нынешним тренером «Арсенала» Унаи Эмери. Они вместе работали в испанской «Севилье».

Мончи решил уйти из «Ромы» из-за чрезмерного давления со стороны СМИ. Ди Франческо в «Роме» сменил Клаудио Раньери, который будет работать в римском клубе до окончания сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: AS