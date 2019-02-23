Лионель Месси стал рекордсменом Ла Лиги по голам в ворота одной команды

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила в гостях «Севилью» — 4:2. Нападающий каталонцев Лионель Месси отметился хет-триком в этой встрече.

Таким образом, на счету аргентинца теперь 28 голов в ворота севильцев – рекорд Ла Лиги по голам в ворота одной команды. До этого матча по 25 голов в ворота «Севильи» было у Месси и Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что хет-трик в матче с «Севильей» оказался для Лионеля Месси 50-м в карьере (32-м в чемпионате). По этому показателю он приблизился к Криштиану Роналду, в карьере которого 51 хет-трик и 35 хет-триков в чемпионате.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лионель Месси забил 25 голов, он продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

Фото: Global Look Press

Источник: Gracenote, Sports.ru