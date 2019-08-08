Руслан Нигматуллин: «Максименко – вратарь «Спартака» лет на 10 вперед»

Автор: Анатолий Акулов 0

Известный в прошлом вратарь Руслан Нигматуллин поделился мнением о молодом вратаре. Он видит в голкипере «красно-белых» будущего лидера команды.

«Он очень рано начал играть в российском суперклубе. Это очень тяжело психологически. Надо отдать Саше должное, пока он справляется. Тем более у него серьезная конкуренция в лице Селихова и Реброва, но на данный момент Максименко не дает поводов в себе усомниться», — сказал Нигматуллин.

«Максименко в будущем может стать для «Спартака» своим Акинфеевым. У него все для этого есть. Мастерство, желание работать, хладнокровие. Все вратарские составляющие у Александра – в порядке», — отметил он.

«Главное – не перехвалить его после четырех туров. Чемпионат у нас длинный. Вратарь с возрастом становится лучше – как хорошее вино. Александр набирается опыта, мастерства», — заключил экс-вратарь «Спартака» и сборной России.

В прошедшем сезоне Максименко провел 23 матча в чемпионате России. В проведенных встречах 21-летний голкипер пропустил 22 гола. В текущем розыгрыше на его счету 2 «сухих» игры в 4-х турах.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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