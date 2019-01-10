«Рубин» расторг контракт с Федором Кудряшовым

Автор: Роман Шлуинский 0

«Рубин» и защитник Федор Кудряшов сегодня, 10 января, расторгли трудовой договор по соглашению сторон. Об этом сообщает официальный сайт казанцев.

«ФК «Рубин» благодарит Федора за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

Как стало известно «Чемпионату», Кудряшов должен перейти в «Краснодар». Сейчас стороны ведут переговоры о переходе, которые находятся на продвинутой стадии.

Ранее сообщалось, что причиной ухода Кудряшова из «Рубина» является его высокая зарплата. Контракт игрока с казанским клубом был рассчитан до 30 июня 2019 года.

Напомним, 31-летний Кудряшов перешел из «Ростова» в «Рубин» в 2017 году. В этом сезоне футболист принял участие в девяти матчах казанской команды в Российской Премьер-Лиге, однако результативными действиями отметиться не сумел.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Рубин»

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