Болельщики «Анжи» смогут посетить матч с «Краснодаром» бесплатно

Болельщики «Анжи» бесплатно получат билеты на встречу 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Об этом сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.

Отмечается, что фанаты махачкалинцев смогут получить билеты за полтора часа до начала игры возле кассы у гостевого сектора.

Напомним, ранее стало известно, что «Анжи» будет добираться на игру в Краснодар на рейсовом самолете через Ростов-на-Дону, откуда их заберет автобус «Краснодара».

Матч 21-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Анжи» пройдет 31 марта в Краснодаре. Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Анжи»