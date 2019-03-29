Болельщики «Анжи» смогут посетить матч с «Краснодаром» бесплатно

Автор: Роман Шлуинский 0

Анжи

Болельщики «Анжи» бесплатно получат билеты на встречу 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Об этом сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.

Отмечается, что фанаты махачкалинцев смогут получить билеты за полтора часа до начала игры возле кассы у гостевого сектора.

Напомним, ранее стало известно, что «Анжи» будет добираться на игру в Краснодар на рейсовом самолете через Ростов-на-Дону, откуда их заберет автобус «Краснодара».

Матч 21-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Анжи» пройдет 31 марта в Краснодаре. Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Анжи»

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