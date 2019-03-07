Неймар может получить дисквалификацию за слова после матча с «МЮ»

Автор: Владимир Шевелев 0

Нападающий «ПСЖ» Неймар может быть наказан. Бразилец позволил себе резкие высказывания в адрес судей после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Если УЕФА заведет дисциплинарное дело на 27-летнего бразильца, то, согласно регламенту, его могут дисквалифицировать за «оскорбление или иное неспортивное поведение, которое нарушает основные правила».

Следующее заседание дисциплинарного комитета УЕФА состоится 28 марта. Неймару грозит отстранение на 1-3 матча.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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