Президент «Барселоны»: «Дембеле лучше Неймара»

Жозеп Бартомеу — президент «Барселоны». Он ответил на вопрос о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Неймара в «Барселону».

«Возможно ли возвращение Неймара в «Барселону»? Я не скажу ни да, ни нет. Я скажу, что вырученные за Неймара деньги мы вложили в будущее, на молодых игроков. На эти деньги мы подписали таких футболистов, как Дембеле и Коутиньо.

Дембеле для меня лучше, чем Неймар. Он в «Барсе», и он лучше. Мы рады, что Дембеле с нами», – сказал Бартомеу.

В текущем сезоне 21-летний Усман Дембеле провел за каталонцев 23 игры в Ла Лиге, забил восемь меянй и четыре раза ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»