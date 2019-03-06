Гендиректор «Интера» встретится с Мауро Икарди и его женой

Кофликт Мауро Икарди и его жены и агента Ванды Нары с «Интер» продолжается. Клуб выступил с заявлением относительно этой ситуации.

«Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта сегодня провел крайне теплую встречу с Мауро Икарди и Вандой Нарой.

Стороны ищут наилучшее решение, которое бы удовлетворило всех», – говорится в сообщении.

Напомним, что Икарди был лишен капитанской повязки после критики его женой действий «Интера». После этого он пожаловался на травму и не играл.

Одна сатана. Мауро Икарди рушит свою карьеру при помощи жены

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер «Интера»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»