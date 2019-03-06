Маурицио Сарри: «Английские клубы сыграли на 6-8 матчей больше остальных»

Автор: Владимир Шевелев 0

Маурицио Сарри

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мыслями об участии английских клубов в еврокубках. Итальянец считает, что для клубов АПЛ календарь игр в разы тяжелее.

«На данный момент мы сыграли на шесть, семь, восемь матчей больше, чем другие европейские команды. 8 матчей – это два месяца с играми в середине недели и два месяца без тренировок. Английским клубам тяжело быть конкурентоспособными в Европе.

Если ты играешь в Лиге Европы в Италии, после матча можно попросить перенести игру на понедельник. День отдыха – это очень важно. Мы сыграем в АПЛ через 62 часа после выездного матча в Киеве, слишком рано», – сказал Сарри.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер Низаара Кинселлы

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Челси» может уволить Маурицио Сарри

«Рома» предложила Маурицио Сарри пост тренера в следующем сезоне

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «Краснодар» сыграет с «Валенсией», «Зенит» – с «Вильярреалом»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 