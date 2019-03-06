«Барселона» намерена приобрести капитана «Аякса»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу сообщил об интересе к еще одному игроку «Аякса». На этот раз это защитник Маттейс де Лигт.

«Говорить мы должны начиная с марта, когда принимаем решения. Но, разумеется, мы рассматриваем этого игрока», – сказал Бартомеу.

Помимо заявлений президента «Барселоны», Diario Sport утверждает, что игра Де Лигта в матче против «Реала» (1:4) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов окончательно убедила «Барсу» в необходимости трансфера игрока, чтобы он усилил команду в следующем сезоне.

Во время вчерашнего матча против «Реала» с трибун «Сантьяго Бернабеу» за игрой де Лигта наблюдали спортивный директор Рамон Планес, а также Боян Кркич-старший.

Напомним, в зимнее трансферное окно «Барселона» объявила о трансфере полузащитника «Аякса» Френки де Йонга, который присоединится к команде летом.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»