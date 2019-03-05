Илья Геркус покинул совет директоров «Локомотива»

Автор: Владимир Шевелев 0

Чемпионат мира по футболу. Германия — Мексика — 0:1. Москва. Стадион «Лужники». 17 июня 2018 г.

АО «ФК «Локомотив» провело внеочередное общее собрание акционеров. На нем был избран новый состав совета директоров клуба.

В него вошли Салман Бабаев, Андрей Бокарев, Василий Кикнадзе, Роман Кравцов, Юрий Нагорных, Вячеслав Михайлов, Валерий Филатов и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус, таким образом, совет директоров клуба покинул.

В совет директоров вошел бывший президент клуба Валерий Филатов, который недавно вернулся в «Локомотив» и стал советником гендиректора Василия Кикнадзе.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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