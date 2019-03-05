Илья Геркус покинул совет директоров «Локомотива»

АО «ФК «Локомотив» провело внеочередное общее собрание акционеров. На нем был избран новый состав совета директоров клуба.

В него вошли Салман Бабаев, Андрей Бокарев, Василий Кикнадзе, Роман Кравцов, Юрий Нагорных, Вячеслав Михайлов, Валерий Филатов и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус, таким образом, совет директоров клуба покинул.

В совет директоров вошел бывший президент клуба Валерий Филатов, который недавно вернулся в «Локомотив» и стал советником гендиректора Василия Кикнадзе.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт «Локомотива»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»