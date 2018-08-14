Сергей Прядкин: «Клубы РПЛ могут провести выставочные матчи в Китае и Катаре»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможности проведения выставочных матчей чемпионата России за границей. В качестве приоритетных вариантов рассматриваются такие страны как Китай и Катар.

«Уже обсуждали с Катаром и выставочные матчи, и проведение Суперкубка России, может быть, какого-то турнира. У нас и с Китаем была очень крупная встреча в РФС о возможности проведения совместных турниров и выставочных матчей.

Такие матчи точно состоятся. Правда, сейчас у нас очень плотный календарь. Будем обсуждать, когда провести подобные турниры: может быть, во время паузы, может быть, во время сборов. Решим», – сообщил президент российской Премьер-лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт