Европейский суд по правам человека отклонил жалобу Александра Кокорина

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу со стороны защиты форварда «Зенита» Александра Кокорина. Этому послужило одно нарушение.

Сообщается, что жалоба футболиста не была принята ЕСПЧ из-за нарушения правил ее подачи и оформления.

«Обращаем ваше внимание на то, что данное заявление не было рассмотрено судом из-за несоблюдения требований правила 47 регламента суда», — поясняется в ответе ЕСПЧ.

Отметим, что в 47-м правиле регламента ЕСПЧ сказано, что «жалобы, представляемые на основании статьи 34 Конвенции, подаются на бланках, предоставляемых секретариатом, если только иное не будет предусмотрено решением председателя соответствующей секции».

Адвокаты футболиста заявили, что ему необходима реабилитация из-за травмы колена.

Напомним, ранее было передано в суд уголовное дело в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство». Предварительное заседание назначено на 3 апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС