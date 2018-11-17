Лига наций. 17 ноября. Результаты дня

Состоялся очередной игровой день Лиги наций. Было сыграно 7 матчей.
Лига А
Группа 3
Италия — Португалия — 0:0.
Лига B
Группа 2
Турция — Швеция — 0:1 (0:0)
(Гранквист, 71, с пенальти)
Лига С
Группа 1
Албания — Шотландия — 0:4 (0:2)
(Фрэйзер, 14, Флетчер, 45, с пенальти, Форрест, 55, Форрест, 67)
Группа 4
Сербия — Черногория — 2:1 (2:0)
(Ляйич, 30, Митрович, 32; Мугоша, 70)
Румыния — Литва — 3:0 (1:0)
(Пушкаш, 7, Кешерю, 47, Станчу, 65)
Лига D
Группа 3
Мальта — Косово — 0:5 (0:1)
(Мурики, 15, Кололи, 70, Авдияй, 78, Авдияй, 80, Рашица, 86)
Азербайджан — Фарерские острова — 2:0 (2:0)
(Наттестад, 18, автогол, Мадатов, 28)
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»