Лига наций. 17 ноября. Результаты дня

Автор: Роман Шлуинский 0

Состоялся очередной игровой день Лиги наций. Было сыграно 7 матчей.

Лига А
Группа 3

Италия — Португалия — 0:0.

Лига
Группа 2

Турция — Швеция — 0:1 (0:0)
(Гранквист, 71, с пенальти)

Лига С
Группа 1

Албания — Шотландия — 0:4 (0:2)
(Фрэйзер, 14, Флетчер, 45, с пенальти, Форрест, 55, Форрест, 67)

Группа 4

Сербия — Черногория — 2:1 (2:0)
(Ляйич, 30, Митрович, 32; Мугоша, 70)

Румыния — Литва — 3:0 (1:0)
(Пушкаш, 7, Кешерю, 47, Станчу, 65)

Лига D
Группа 3

Мальта — Косово — 0:5 (0:1)
(Мурики, 15, Кололи, 70, Авдияй, 78, Авдияй, 80, Рашица, 86)

Азербайджан — Фарерские острова — 2:0 (2:0)
(Наттестад, 18, автогол, Мадатов, 28)

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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