Диего Симеоне: «Филипе Луис важен для «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признался, что не хочет, чтобы защитник команды Филипе Луис покидал испанский клуб. Бразильский футболист выразил желание перейти в «Пари Сен-Жермен».

«Луис знает, что в команде его очень любят и он очень важен для нас. Футболисты, которые дали „Атлетико“ многое, всегда хотят чего-то большего. Но, очевидно, я не хочу, чтобы Филипе не уходил», — заявил 48-летний аргентинский наставник.

Филипе Луис выступает за «Атлетико» с 2015 года. Бразилец также выступал в стане «матрасников» с 2010 по 2014 годы. Всего 33-летний защитник провел за мадридскую команду 210 матчей.

В минувшем сезоне Луис провел в составе мадридского «Атлетико» 20 матчей, стал автором одного гола и отметился двумя результативными передачами. Ближайший матч мадридский клуб проведет завтра, 20 августа, с «Валенсией» на стадионе «Месталья».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca