Давид Де Хеа желает получать в «МЮ» не меньше 26 млн фунтов в год

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа готов остаться в клубе. Но только в том случае, если станет самым высокооплачиваемым футболистом команды.

28-летний испанец надеется на разрешение проблем при продлении контракта, но уверен, что своей игрой за последние годы заслужил такую же зарплату, как у форварда Алексиса Санчеса. По информации источника, 30-летний чилиец получает примерно 500 тысяч фунтов в неделю. В эту сумму включены бонусы и доходы от имиджевых прав.

Таким образом, испанский кипер хотел бы получать в районе 26 миллионов в год. «МЮ» был готов предложить вратарю 5-летний контракт на 90 млн фунтов, то есть на 18 млн в год.

Де Хеа, которого четыре раза за последние пять лет признавали футболистом года в «Манчестер Юнайтед», по действующему до лета 2020 года соглашению зарабатывает 240 тысяч в неделю. «ПСЖ» и «Ювентус» следят за ситуацией с контрактом Де Хеа.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»