Голкипер «Спартака» пропустит остаток сезона

Голкипер «Спартака» Артем Ребров и защитник Андрей Ещенко прошли плановый осмотр. Их наблюдали в клинике «Вилла Стюарт» в Риме.

В январе 34-летний вратарь перенес операцию на плечевом суставе. Хирург, оперировавший Реброва, провел осмотр, после чего был согласован план дальнейшей реабилитации, которая займет не менее трех месяцев. Реброву предстоит большая работа по восстановлению мышечной массы и объема движений в плечевом суставе.

Ещенко в начале декабря была проведена пластика передней крестообразной связки левого коленного сустава. Профессор римской клиники Пьер-Паоло Мариани остался доволен состоянием оперированного колена.

Темпы восстановления 35-летнего игрока значительно опережают первоначальные прогнозы. Не исключено, что Ещенко вернется на поле уже в нынешнем сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Спартака»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»