«Локомотив» приехал на игру с «Порту» на МЦК

Автор: Роман Шлуинский 0

Футболисты «Локомотива» прибыли на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Порту» не на клубном автобусе. Они воспользовались МЦК.

Во время следования на стадион команда встала в пробку на Кутузовском проспекте. В связи с этим было принято решение добираться до арены на общественном транспорте. ​

После двух туров Лиги чемпионов «железнодорожники» занимают последнее место в группе. Московская команда пока не набрала ни одного очка.

Напомним, «красно-зеленые» сегодня сыграют с «Порту». Матч состоится на «РЖД Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-экспресс

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