«Челси» был готов выкупить Яна Облака за € 100 млн, но игрок отказался от перехода

Стали известны подробности переговоров между «Челси» и «Атлетико» по переходу вратаря Яна Облака. Трансфер в итоге не увенчался успехом.

Как утверждают СМИ, синие уведомили «матрасников» о готовности активировать прописанную в контракте словенца опцию выкупа за € 100 млн. Однако сам Облак ответил отказом, выразив желание выступать в Лиге чемпионов в составе «Атлетико».

Напомним, после неудачной попытки заполучить Облака «Челси» выкупил у «Атлетика» из Бильбао вратаря Кепу Аррисабалагу за € 80 млн, тем самым сделав его самым дорогим голкипером в истории футбола.

Ранее рекорд принадлежал Алиссону, который этим летом перебрался из «Ромы» в «Ливерпуль» за € 75 млн.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times