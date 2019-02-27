В рамках благотворительной акции «Ман Сити» будет раздавать на стадионе тампоны и прокладки

«Манчестер Сити» будет раздавать средства гигиены для женщин на стадионе и других объектах клубной инфраструктуры. Это будет сделано в рамках акции On the Ball.

Клуб из Манчестера присоединится к акции начиная с сегодняшнего матча премьер-лиги с «Вест Хэмом».

Благотворительная кампания была организована летом 2018 года тремя фанатками «Селтика», которые решили внедрить инициативу на стадионах Великобритании.

Цель акции – сделать доступными средства гигиены для всех. По оценкам экспертов, каждая десятая девушка или женщина в Великобритании не имеет доступа к этим средствам.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»