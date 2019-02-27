Иско вновь не попал в заявку «Реала» на матч с «Барселоной» в Кубке Испании

«Реал» опубликовал заявку на ответный полуфинал Кубка Испании с «Барселоной». Матч пройдет сегодня, первая игра завершилась вничью (1:1).

В число 20 футболистов, готовящихся к встрече в Мадриде, не включен хавбек «Реала» Иско. У испанца непростые отношения с тренером Сантьяго Солари из-за малого количества игровой практики.

Весь состав «Реала» выглядит так:

Вратари: Навас, Куртуа, Зидан;

Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Регилон;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Себальос;

Нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес, Винисиус.

Матч «Реал» – «Барселона» начнется в 23:00 по московскому времени.

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru проведет видеотрансляцию матча.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер «Реала»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»