Иско вновь не попал в заявку «Реала» на матч с «Барселоной» в Кубке Испании

«Реал» опубликовал заявку на ответный полуфинал Кубка Испании с «Барселоной». Матч пройдет сегодня, первая игра завершилась вничью (1:1).
В число 20 футболистов, готовящихся к встрече в Мадриде, не включен хавбек «Реала» Иско. У испанца непростые отношения с тренером Сантьяго Солари из-за малого количества игровой практики.
Весь состав «Реала» выглядит так:
Вратари: Навас, Куртуа, Зидан;
Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Регилон;
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Себальос;
Нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес, Винисиус.
Матч «Реал» – «Барселона» начнется в 23:00 по московскому времени.
Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru проведет видеотрансляцию матча.
Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер «Реала»