Матс Хуммельс: «Джонатан Та позвонил мне и спросил, может ли он взять 5-й номер в сборной»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс рассказал, что Джонатан Та спросил у него про возможность взять 5-й номер в сборной Германии. Отмечается, что Джонатан сделал это при помощи телефонного звонка.

Напомним, в начале этого месяца главный тренер немецкой команды Йоахим Лев принял решение, что Хуммельс, Джером Боатенг и Томас Мюллер больше не будут вызываться в сборную. Таким образом, 5-й номер, под которым играл Хуммельс, освободился.

«Он позвонил мне, и это был действительно очень приятный жест с его стороны. Я сказал ему об этом несколько раз», – отметил Хуммельс.

Фото: Global Look Press

Источник: n-tv