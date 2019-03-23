Матс Хуммельс: «Джонатан Та позвонил мне и спросил, может ли он взять 5-й номер в сборной»

Автор: Роман Шлуинский 0

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс рассказал, что Джонатан Та спросил у него про возможность взять 5-й номер в сборной Германии. Отмечается, что Джонатан сделал это при помощи телефонного звонка.

Напомним, в начале этого месяца главный тренер немецкой команды Йоахим Лев принял решение, что Хуммельс, Джером Боатенг и Томас Мюллер больше не будут вызываться в сборную. Таким образом, 5-й номер, под которым играл Хуммельс, освободился.

«Он позвонил мне, и это был действительно очень приятный жест с его стороны. Я сказал ему об этом несколько раз», – отметил Хуммельс.

Фото: Global Look Press
Источник: n-tv

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