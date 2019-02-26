Сантьяго Солари: «Реал» хочет получить удовольствие от матча с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной». Встреча состоится завтра, 27 февраля, в 23:00 по московскому времени.

«Мы полностью сосредоточены на матче с «Барселоной», хотим как можно лучше подготовиться к нему и получить удовольствие. Нам пришлось многое преодолеть, чтобы попасть в полуфинал. Мы добились хорошего результата в первом матче, поэтому уверены в своих силах.

Бэйл полностью сосредоточен, как и любой другой игрок. Внутри команды царит хорошее настроение. В этом матче все хотят принять участие, он будет транслироваться по всему миру. Мы хотим продолжить борьбу в трех турнирах», — сказал тренер «Королевского клуба».

Матч «Реал» — «Барселона» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Первая встреча в Барселоне закончилась со счетом 1:1.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca