Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс согласился возглавить «Лестер». Ранее в Англии специалист из Северной Ирландии тренировал «Ливерпуль».

46-летний специалист дал свое устное согласие на работу в английском клубе.

Сейчас Роджерс находится в Лестере, где обсуждает контракт с руководством клуба.

24 февраля «Лестер» отправил в оставку Клода Пюэля после поражения в матче 27-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу лондонской команды.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports