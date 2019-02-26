Брендан Роджерс согласился возглавить «Лестер»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Брендан Роджерс

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс согласился возглавить «Лестер».  Ранее в Англии специалист из Северной Ирландии тренировал «Ливерпуль».

46-летний специалист дал свое устное согласие на работу в английском клубе.

Сейчас Роджерс находится в Лестере, где обсуждает контракт с руководством клуба.

24 февраля «Лестер» отправил в оставку Клода Пюэля после поражения в матче 27-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу лондонской команды.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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