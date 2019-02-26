Роберто Фирмино сможет сыграть с «Эвертоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии нападающего Роберто Фирмино. Бразилец получил травму лодыжки в игре с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Фирмино неплохо себя чувствует, нам определенно повезло. Повреждение оказалось не таким серьезным, как показалось сначала. Он может вернуться в строй уже завтра, и у него отличные шансы сыграть с «Эвертоном».

Списывать Бобби со счетов всегда глупо, потому что он довольно быстро восстанавливается», — сказал Клопп.

На этой неделе «Ливерпуль» проведет сразу два матча в АПЛ. Завтра, 27 февраля, «красные» примут дома«Уотфорд». А 3 марта «Ливерпуль» на выезде проведет дерби с «Эвертоном».

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»