В «Монако» назначен новый заместитель спортивного директора

Автор: Владимир Шевелев 0

Рыболовлев и Альбер II

У «Монако» появится новый заместитель спортивного директора. Им станет россиянка Ольга Дементьева.

Она близка к владельцу «Монако» Дмитрию Рыболовлеву. Работала в «Уралкалии» в управлении по рекламе.

С приходом бизнесмена в «Монако» вошла в совет директоров и была главой административного департамента клуба.

Дементьева будет отвечать за юридическую составляющую работы спортивного департамента – заниматься контрактами. К спортивной составляющей она отношения иметь не будет.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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